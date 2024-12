Sciopero di 4 ore proclamato dall'organizzazione sindacale Confail Faisa, che ha aderito a uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8,30 alle 12,30 il prossimo 26 aprile. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8,30 e quelle alla ripresa del servizio alle 12,31. Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma - Viterbo garantirà il servizio fino alle 8,30 e dalla prima partenza prevista dopo la conclusione dello sciopero. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral. Ecco le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale: «Per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del tpl, per i ccnl di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro». Al precedente sciopero della durata di 4 ore dell’organizzazione sindacale Confail Faisa ha aderito il 2,8% dei dipendenti in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione.

