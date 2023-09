L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Viterbo, congiuntamente con l’ordine dei medici chirurghi odontoiatri della provincia di Viterbo, con il patrocinio della Asl e del comune, ha organizzato il corso Ecm dal titolo “Ausili tiflologici: quando la tecnologia si mette a disposizione della disabilità visiva”, volto a far conoscere a medici di base, medici specialisti prescrittori di ausili, ad oculisti, a psicologi e ad operatori del settore gli ausili tiflologici e tifloinformatici per persone con diagnosi di ipovisione e cecità, nonché il corretto percorso per la loro prescrizione.

Un’iniziativa molto apprezzata e di indubbia utilità che mai era stata organizzata in ambito regionale. «Un sentito ringraziamento - si legge nella nota della presidente territoriale Uici, Elena Dominici - ad Enrico Zonghi, all’ordine dei medici chirurghi odontoiatri della provincia di Viterbo, nelle persone del presidente Antonio Maria Lanzetti e del vicepresidente Alberto Chiovelli, a Daniele Manna, a Roberta Ramicone, a Teresa Sebastiani, a Raffaele Di Vaio e a Paolo Balzamo. Ringraziamo inoltre l’assessora ai Servizi sociali Patrizia Notaristefano - conclude Dominici - per aver rappresentato il Comune e il presidente regionale dell’Uici Claudio Cola».