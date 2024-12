CERVETERI - La corsia realizzata in piazza Aldo Moro è troppo stretta e il bus resta bloccato. Dopo le rotatorie a Campo di Mare, quella tra via Settevene Palo e via Chirieletti (dove oltre ai problemi legati alla viabilità continuano a persistere, nonostante i recenti lavori di manutenzione, anche quelli legati agli allagamenti causati dalle piogge), ora anche la segnaletica in piazza Aldo Moro diventa l'incubo degli automobilisti. O meglio: l'incubo degli autusti di mezzi di grandi dimensioni come ad esempio gli autobus. I lavori non sarebbero ancora terminati e già si sono riscontrati i primi problemi. I mezzi rimangono incastrati. A denunciare la situazione con un video è stato il consigliere d'opposizione, Luca Piergentili: «È stata realizzata una piazzola dedicata ai pullman Granturismo. Peccato però che la corsia sia troppo stretta». «È la volta buona che fa chiudere le nostre attività», tuona il consigliere sui social. E così solo dopo diverse manovre il mezzo è riuscito a liberarsi e montando letteralmente sopra ai cordoli posizionati lungo piazza Aldo Moro è riuscito a raggiungere la propria meta. «Con quest'opra lo scempio della piazza è completo», commenta l'ex consigliera Anna Lisa Belardinelli. «E pensare che da anni dicono che vogliono renderla pedonale. Sono indecisi, ma soprattutto incompetenti. E aspettiamo ancora il piano urbano del traffico per il quale, a loro dire, avevano dato l'incarico più di un anno fa. Anche bugiardi». Tra le varie opere contestate c’è poi la realizzazione della pista ciclabile a Cerenova e Campo di Mare (tra cordoli e non) per la quale i cittadini hanno già inoltrato una pec all’amministrazione con oltre 700 firme chiedendo la sospensione dei lavori e un incontro pubblico. Ma nonostante le richieste, i residenti ancora attendono.

