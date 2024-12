CERVETERI - I bambini del plesso Salvo D'Acquisto a “scuola” di Protezione civile. I volontari del Gruppo Comunale hanno svolto corsi formativi agli studenti sulle principali nozioni che regolano le attività. Si tratta di “civicaMENTE”, un momento importante quello svoltosi presso la base operativa di via Casetta Mattei a I Terzi, che ha permesso ai volontari di far conoscere ai più piccoli e alle docenti il ruolo fondamentale che ogni svolge nel territorio la Protezione civile per la tutela dei cittadini. Presente Anna Mastrandrea, consigliere comunale. «Lezioni utilissime su come si pianificano le attività quotidiane, le emergenze, attività di primo soccorso e di antincendio – spiega il sindaco, Elena Gubetti – ma anche un corso sulle attività del reparto cinofilo. Sono state create quattro isole formative alle quali hanno preso parte 40 bambini. Un’iniziativa presentata dalla dirigenza scolastica e che il responsabile della nostra Protezione civile Renato Bisegni e tutti i volontari hanno immediatamente accolto con entusiasmo». Come confermato dal primo cittadino, i corsi verranno ripetuti anche nelle prossime settimane.

