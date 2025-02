CERVETERI – Gare non autorizzate, macchine che sfrecciano a tutto gas per le strade del lungomare di via Navigatori etruschi, giovani che mettono la loro vita in pericolo e anche quella degli altri. È tutto documentato nei video girati da alcuni residenti e forniti alle forze dell’ordine. Ci sono pure le telecamere comunali però ad aver ripreso quelle scene piuttosto adrenaliniche (visionate dalla Polizia municipale di Cerveteri come confermato dal comandante Cinzia Luchetti) e ora questi ragazzi, tutti identificati già grazie all’interno di una pattuglia dei carabinieri, rischiano una denuncia penale. Due i reati ipotizzati: competizioni sportive su strada non autorizzate e scommesse clandestine. Ora i giovani coinvolti, su auto di grossa cilindrata ma anche utilitarie classiche, saranno convocati nella caserma dei carabinieri per dare la loro versione dei fatti. Si tratta di un gruppetto di almeno cinque maggiorenni, tutti all’incirca sui 20 anni: rischiano il ritiro della patante, oltre alla denuncia penale e alla sanzione amministrativa. La sindaca Elena Gubetti è a conoscenza di questa situazione informata sia dagli stessi residenti che dalla Polizia locale di via Friuli. Quello che è successo la notte tra sabato e domenica scorsa è stato documentato dai cittadini del Controllo del Vicinato, attivo da anni anche a Campo di mare con almeno 50 persone all’interno. «Sembrerebbe che le corse si siano ripetute per oltre un’ora e dopo mezzanotte e mezza, anche con le moto. Una persona, da lontano, ha notato anche un gruppetto di ragazzi che si scambiavano qualcosa, sembra denaro. Da ciò il sospetto che ci fosse anche un giro di scommesse. Tale segnalazione è in mano alle forze dell’ordine, che stanno vagliando le immagini», è quanto comunicato dallo stesso gruppo sempre pronto a segnalare ciò che accade di anomalo sul territorio. Ben 5 gruppi di sicurezza solidale urbana di Vicinato a Cerveteri sono attivi e tutti collegati in chat, pronti a rilevare e segnalare alle forze dell'ordine, problemi individuali o collettivo, ogni reato e ogni violazione in danno all’ambiente.

