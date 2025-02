CERVETERI - «Il lungomare non è un circuito di Formula Uno». Presa di posizione energica della sindaca, Elena Gubetti, dopo l’identificazione di sei giovani che, tra sabato notte e domenica, hanno dato vita a delle folli corse in via Navigatori etruschi. Se ci sia dietro un giro illegale lo appureranno in queste ore gli investigatori, intanto il provvidenziale intervento di carabinieri e vigili urbani, a seguito delle segnalazioni dei cittadini del Controllo del Vicinato di Cerenova-Campo di Mare, ha impedito conseguenze gravi. «Le telecamere di video-sorveglianza in via Navigatori Etruschi – svela Gubetti - ci hanno consentito di individuare e rintracciare sei autovetture che nei giorni scorsi sono state riprese da un filmato amatoriale intente a correre a tutto gas in quelle che avevano tutto l’aspetto di vere e proprie corse clandestine. La nostra Polizia Locale, provvederà ora a convocare ufficialmente i titolari delle macchine in comando per fare ulteriori accertamenti sull’accaduto e procedere come previsto dalla legge. Sono tutti giovani e giovanissimi: sicuramente, una volta concluse le indagini, perderanno la voglia di scambiare il nostro lungomare tra l’altro davvero a pochissimi passi dalle abitazioni, per una pista». In alcuni gruppi Whatsapp di quartiere sono circolate subito quelle immagini. «Non appena mi è stato inoltrato anche a me – prosegue il primo cittadino -, ho immediatamente allertato la comandante della nostra Polizia Locale Cinzia Luchetti. Dalle targhe siamo riusciti ad individuare e rintracciare i proprietari dei veicoli che ora dovranno chiarire la loro posizione. Non ci sono ancora particolari capi di imputazione, ma certamente non sarà un episodio che passerà inosservato e inerme agli occhi della legge, considerando che in base all’articolo 9 del codice della strada potrebbero incorrere in una denuncia per corse clandestine». Poi le accuse verso il gruppo. «Questa non è una bravata adolescenziale – conclude Gubetti - ma un potenziale atto criminale. Anche se siamo in inverno e non abbiamo il flusso di persone dei mesi estivi, Campo di Mare è una frazione dove ci sono tantissimi residenti: sarebbe potuta passare una persona all’improvviso, in macchina o a piedi e ora saremmo qui a commentare ben altro. Ringrazio con l’occasione Cinzia Luchetti e tutta la nostra Municipale che tempestivamente hanno iniziato subito a visionare i filmati, facendo in modo che questi individui fossero identificati con immediatezza».

