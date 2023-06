E’ prevista per domani la processione del Corpus Domini nel centro storico cittadino e, per consentire lo svolgimento dell’evento, si rendono necessari alcuni provvedimenti nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione. Come da ordinanza della polizia locale (n. 380 del 01-6-2023), dalle 16 fino al termine della processione, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il seguente percorso: via San Lorenzo (da piazza San Lorenzo a via Cardinal La Fontaine), via Cardinal La Fontaine (da via San Lorenzo a via Annio), via Annio, via Cavour (da piazza Fontana Grande a piazza del Plebiscito), piazza del Plebiscito, via Roma, piazza delle Erbe, Corso Italia, piazza Giuseppe Verdi (solo tratto interessato), via Santa Rosa e largo Facchini di Santa Rosa. Dalle 18,30 fino a cessata necessità potrebbero verificarsi interruzioni o deviazioni del traffico veicolare lungo il percorso della processione. Dalle 17,30 fino a cessata necessità sarà interdetta la circolazione veicolare su piazza San Lorenzo, ad eccezione dei veicoli dei residenti e di altri autorizzati.