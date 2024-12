CIVITAVECCHIA – Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale in via Buonarroti, nel tratto compreso tra via Santa Fermina e via Annovazzi. Parte del cornicione del palazzo davanti alla chiesa dei Salesiani è crollato sul marciapiede, senza colpire per fortuna nessuno. Si è reso necessario chiudere il tratto di strada in attesa delle verifiche. (SEGUE)