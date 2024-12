BASSANO IN TEVERINA - Il sindaco di Bassano in Teverina e l’amministrazione comunale tutta esprimono il più sincero cordoglio per la morte del proprio concittadino Ivano Dionisi.

«Una notizia drammatica e inaspettata, questa, che ha sconvolto l’intera comunità bassanese. Ivano sarà sempre ricordato con sincero affetto e stima dalla stessa amministrazione e da tutti cittadini bassanesi che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le condoglianze dell’amministrazione comunale di Bassano in Teverina e del Sindaco Alessandro Romoli».

Così, in una nota, l’amministrazione comunale del paese. Il poliziotto penitenziario in pensione, classe 1964, era originario di Bassano in Teverina, ma da tempo ormai viveva a Soriano nel Cimino. Mercoledì mattina, poco prima dell’ora di pranzo, il suo corpo è stato ritrovato tra la vegetazione, sotto ad un ponte. A nulla sarebbero serviti i tentativi di soccorso da parte del 118: il medico legale non avrebbe potuto fare altro che constatare il decesso. I funerali si svolgeranno a Soriano nel Cimino, domani alle 10,30 nella chiesa della Madonna del Poggio. Dionisi era conosciutissimo e stimato da chiunque lo conoscesse: la notizia della tragica scomparsa ha lasciato due comunità intere sotto shock.

