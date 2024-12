CIVITA CASTELLANA - È morto Guido Selli, fratello dell’ex consigliere comunale. A darne notizia gli attivista del M5S. «In tutti questi anni in cui ci siamo impegnati a combattere per il Bene comune - dicono - Guido non è mai mancato a nessuna riunione, evento, manifestazione o banchetto; è sempre stato in prima fila. Ci mancherai».

I funerali oggi pomeriggio nella cattedrale di Santa Maria Maggiore.

