S. MARINELLA – “Il gruppo territoriale di Santa Marinella del movimento cinque stelle esprime sorpresa sulla posizione assunta dal Paese Che Vorrei e dalla professoressa Di Liello, sul punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale riguardante la variante urbanistica dell'area del Convento dell'Immacolata. Pur nel rispetto dell'autonomia del ruolo del consigliere e dell'insindacabilità delle scelte personali, non possiamo che esprimere delusione sia della scelta fatta sia del fatto che ci è stata comunicato solo due ore e mezzo prima del consiglio”. A parlare è il responsabile del Gruppo territoriale di Santa Marinella e Ladispoli del Movimento 5 Stelle Giuliano Bevacqua. “Riteniamo – sottolinea l’esponente del partito di Conte - che questo faccia venire meno, in questo momento, la possibilità di collaborare su alcuni temi, come questo sulla cementificazione del territorio. Suggeriamo, data la possibilità offerta dal nuovo regolamento comunale, di assumere alla professoressa Di Liello il ruolo di capogruppo del Paese Che Vorrei così da esprimere in autonomia e con maggiore riconoscibilità i propri propositi. La ringraziamo comunque di tutto quello fatto in questi mesi e dello sforzo profuso nelle battaglie comuni quali mare libero, rampa Giuliani, per le quali potrà comunque godere del nostro appoggio e collaborazione e auguriamo un proficuo lavoro a tutto il gruppo”.

