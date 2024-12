CERVETERI - Non solo la consegna del Premio impegno civico 2024. Domenica scorsa il comitato di zona Cerenova - Campo di Mare ha consegnato anche i riconoscimenti al fondatore del gruppo, Magg. CC Francesco Caccetta e ad alcuni membri attivi del controllo del vicinato. Tutto in occasione del decennale dalla fondazione del gruppo. «Tanti gli episodi narrati e tanto l'impegno e l'attenzione per una comunità più coesa e più sicura in un ambiente più curato - ha commentato l’esponente del Cdz Enzo Musardo - Ricordo la sensibilità dei cittadini aderenti al CdV, sempre pronti a rilevare e segnalare alle forze dell'ordine ogni situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e ogni violazione nella cura dell'ambiente e dell'arredo urbano». ©RIPRODUZIONE RISERVATA