Contro le stragi del sabato sera la polizia mette in campo strumenti e medici. Continuano infatti i controlli sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli per verificare l’eventuale alterazione derivante da assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti.

Nell’ultimo fine settimana la polizia stradale ha impiegato 3 equipaggi dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori per la ricerca di sostanze psicoattive, coadiuvati da personale medico fornito dalla società Forensic Lab in collaborazione con Ania e Autostrade per l’Italia, incaricato della visita medica dei conducenti con sospetta alterazione da assunzione di droghe e dell’esecuzione delle analisi sui campioni prelevati.

I controlli, che hanno coinvolto decine di utenti della strada sottoposti alle relative verifiche, sono stati eseguiti nella notte tra sabato e domenica in corrispondenza del nevralgico svincolo di Orte, vero e proprio crocevia di riferimento per tutto il centro Italia, a breve distanza dagli innesti con le principali arterie di collegamento nazionali. L’assenza di risultati positivi all’assunzione di alcol o droghe su oltre 40 conducenti sottoposti ai vari test rappresenta senz’altro un dato estremamente rincuorante che testimonia l’efficacia dell’attività di prevenzione e di educazione che giornalmente viene svolta dagli agenti di polizia sul tema della sicurezza stradale. Un automobilista è risultato circolare a bordo di un mezzo privo di assicurazione ed inevitabilmente è scattata la sanzione oltre al sequestro del mezzo.