Un locale nei guai nel corso dei controlli della polizia sulle discoteche. Le verifiche sono state eseguite lo scorso fine settimana da parte della polizia amministrativa, diretta dal dottor Renato Pecoraro. In particolare sono state controllate le discoteche ubicate in provincia per verificare il rispetto dei profili di ordine, sicurezza e incolumità pubblica nonché accertare la conformità delle attività alle prescrizioni imposte con le autorizzazioni previste dalla legge. Particolare attenzione è stata rivolta anche, vista l’età media dei frequentatori, al rispetto della normativa sulla somministrazione delle bevande alcoliche . Gli agenti hanno accertato che in una discoteca non erano adeguatamente osservate le prescrizioni sulla regolare tenuta degli estintori, sulla insufficiente illuminazione delle uscite di sicurezza per assicurare il deflusso degli avventori, sulla inidoneità di talune uscite di sicurezza e sulla irregolare collocazione di materiale assolutamente non appropriato ai fini della incolumità pubblica. Pertanto, nell’ottica della continua e proficua collaborazione fra la questura e il comando provinciale dei vigili del fuoco, è stata inoltrata una segnalazione al comando per gli adempimenti di sua competenza. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare il ripristino della situazione come previsto dalla legislazione specifica. Anche nelle prossime settimane, su impulso del questore di Viterbo, Fausto Vinci, nell’ambito di un’attività di prevenzione, proseguiranno i controlli presso gli esercizi pubblici e i locali di intrattenimento.