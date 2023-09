Lancia 5 grammi di cocaina dal finestrino al posto di blocco dei carabinieri e finisce nei guai.

E’ accaduto nello scorso week-end quando i carabinieri della stazione di Valentano, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno attuato posti di controllo lungo la SR74 Maremmana, nel territorio compreso tra i comuni di Valentano e Latera.

E’ qui che durante il controllo di una autovettura Smart For Two, i due occupanti hanno manifestato un atteggiamento nervoso e sospetto e il passeggero, un 44enne italiano residente in zona, ha lanciato dal finestrino, facendolo finire nella fitta vegetazione, un involucro che, recuperato dai militari operanti, è risultato contenere cocaina, per un peso complessivo di 5,40 grammi. Il conducente, 32enne, a quel punto, ha consegnato spontaneamente, estraendolo dal portafoglio, un involucro contenente hashish del peso complessivo di 0,60 grammi. Tutta la droga è stata sequestrata. Il 44enne è stato denunciato a piede libero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti mentre il conducente è stato segnalato alla prefettura per uso personale.

Infine, un 45enne, controllato a bordo di motociclo Honda SH, è stato trovato in possesso di cocaina del peso di grammi 1,20 e segnalato alla Prefettura di Viterbo per uso personale di sostanze stupefacenti.