E’ di due denunce e sette segnalazioni il bilancio dei controlli dello scorso fine settimana eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Ronciglione che hanno coinvolto le Stazioni dipendenti e il Nucleo Operativo e Radiomobile. Le verifiche hanno interessato, in particolare, la circolazione stradale pattugliando anche le aree periferiche e del rimanente territorio di competenza della compagnia, tra Oriolo Romando, Vejano e Monte Romano e nei pressi delle zone commerciali.

Nell’ambito dei controlli straordinari, la Stazione di Vejano ha sorpreso un 38enne alla guida di un veicolo nonostante un tasso alcolemico di 1,8 gr/l. L’uomo, al quale è stata ritirata la patente di guida per la cui restituzione dovrà sottoporti alla verifica periodica per il mantenimento di requisiti, è stato anche denunciato mentre la vettura è stata sequestrata.

L’attività di pattugliamento si è poi concentrata nei luoghi di maggiore afflusso turistico e presso le strutture ricettizie e commerciali, con l’impiego di equipaggi e militari nel contrasto all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le Stazioni di Capranica, Carbognano e Caprarola hanno segnalato alla Prefettura quattro persone trovate in possesso, a vario titolo, di hashish e cocaina.

Anche l’Aliquota Radiomobile della compagnia di Ronciglione ha segnalato all’autorità amministrativa un 20enne quale assuntore di sostanze stupefacenti e denunciato alla Procura un 24 enne per porto abusivo di armi in quanto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Le attività di controllo del territorio sono state svolte anche dalle Stazioni di Oriolo Romano e Monte Romano con ulteriori due segnalazioni per il possesso di cocaina nei confronti di un 25enne italiano e uno straniero di 20 anni senza fissa dimora.