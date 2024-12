Irregolarità in dieci strutture, cinque delle quali nella Tuscia. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Nas nell’ultimo quadrimestre nelle strutture socio assistenziali delle province di Viterbo e Rieti. In particolare a Viterbo i militari hanno riscontrato irregolarità in cinque comunità alloggio/case di riposo, segnalando i titolari alle competenti autorità sanitarie e amministrative per carenze di carattere strutturale, organizzative e funzionale.

A Rieti altrettante irregolarità. Dalle violazioni accertate è scaturita, in tre casi, la chiusura delle strutture, per cui è stata disposta anche la dislocazione degli ospiti anziani in strutture idonee, per gravi e reiterate carenze di carattere strutturale, organizzative e funzionale. In particolar modo è stato riscontrato l’impiego di operatori socio assistenziali, a volte mansione ricoperta da personale non abilitato, in numero inferiore a quelli previsti nonché un numero di ospiti superiori a quello autorizzato.