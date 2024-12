I carabinieri dei Nas hanno sospeso l’attività di una pizzeria-kebab. Nella serata di venerdì infatti carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno eseguito nuovi controlli nei locali pubblici nel capoluogo con pattuglie delle Stazioni di Viterbo e Vitorchiano, affiancate da militari specializzati del locale nucleo antisofisticazioni e sanità e da personale dell’Asl, Ufficio servizio igiene alimenti e nutrizione (S.i.a.n.).

In un esercizio del centro storico dedicato principalmente alla rivendita di pizza e kebab, i carabinieri hanno rilevato mancata attuazione di procedure di autocontrollo per la sicurezza alimentare nonché carenze igienico - sanitarie e strutturali. Per questo è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale a tempo indeterminato e sono state elevate, contestualmente, sanzioni amministrative per 3000 euro complessivi.