Maxi controllo su tutta l'area costietra tra Fiumicino, Fregene e Passoscuro. I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia e i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio. Il bilancio dell’attività è di oltre 750 persone identificate, 480 veicoli controllati, di 2 persone arrestate e di 16 persone denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza. I Carabinieri hanno poi sanzionato conducenti di veicoli per violazioni al Codice della Strada per complessivi 36mila euro, procedendo al ritiro di 33 patenti di guida con conseguente sequestro amministrativo di 8 veicoli. Durante le operazioni sono state arrestate due persone, risultate gravate da un ordine di carcerazione per cumulo pene e pertanto le hanno condotte in carcere. Denunciati a piede libero quattro automobilisti, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza. A tutti è stata ritirata la patente. Alcol test a tappeto. Sono stati 8.800 gli automobilisti sottoposti al controllo. Diversi giovani sono stati trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale. Chiuso anche il ristorante di uno stabilimento balneare di Fregene per accertate carenze strutturali potenzialmente lesive per la salute degli utenti.

