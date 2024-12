Uno a spasso con la cocaina, l’altro con un coltello ed una mazza da baseball. Entrambi sono finiti nei guai. Hanno avuto esito positivo i controlli del territorio messi in atto dai carabinieri facenti capo alla Compagnia di Ronciglione, che hanno intensificato i controlli del territorio. «Con l’aumento di presenze turistiche nelle località più attrattive della Tuscia– sottolineano dal comando provinciale – sono state pianificate e organizzate mirate attività di controllo del territorio potenziando i dispositivi di prevenzione». Nel corso di mirate attività congiunte tra la stazione di Sutri, Caprarola, Capranica e gli equipaggi dell’aliquota radiomobile, in particolare, «è stato possibile controllare oltre 50 persone e 30 autoveicoli, riscontrando 5 violazioni al codice della strada, ed in un caso è stata anche sequestrata un’autovettura». Due persono sono inoltre state denunciate per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. «Nei confronti dei guidatori - spiegano i militari - si procederà alla successiva verifica dei requisiti per il mantenimento della patente di guida. L’uso di sostanze stupefacenti e di alcool sono infatti i fattori che influenzano negativamente la capacità di guida del conducente generando situazioni di pericolo per sé e per gli altri, motivo per cui è sempre alta l’attenzione da parte dell’arma dei carabinieri per prevenire il verificarsi di incidenti», aggiungono i carabinieri». I controlli si sono poi concentrati nei pressi dei luoghi di maggior afflusso turistico e gli equipaggi impiegati hanno bloccato un’auto, con a bordo due uomini, uno dei quali, 36enne, già noto ai militari. Durante la perquisizione sono saltati fuori 15 grammi di cocaina, suddivisi in dosi. A casa, lo stesso nascondeva residui di stupefacente e il necessario per il confezionamento delle dosi: per queste ragioni è scattato l’arresto in flagranza di reato. Il passeggero, un ragazzo 22enne, nascondeva invece un coltello ed una mazza da baseball, senza alcuna giustificazione: è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Durante gli altri controlli nei pressi del lago di Vico e in aree di parcheggio e assembramento, sono stati denunciati due ragazzi provenienti dalla provincia di Roma per detenzione e spaccio di droga: avevano addosso 10 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina, mentre altri due giovani, sono stati segnalati come assuntori.