CIVITAVECCHIA – La Polizia non abbassa la guardia e continua la sua attività di controllo del territorio. Gli agenti del commissariato, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine di Roma, ieri mattina hanno eseguito una serie di verifiche in tutta la città. Sono 194 le persone identificate e controllate, 38 dei quali con precedenti penali. Fermati 109 veicoli nel corso dei 9 posti di controllo attuati: elevata una contravvenzione e sequestrato amministrativamente un veicolo. La Polizia ha messo in atto una capillare attività di controllo della città, con particolare attenzione alle zone residenziali e commerciali. Fari puntati anche sulle persone sottoposte a misure domiciliari.