Si abbassano gli slip davanti a una chiesa durante un controllo dei carabinieri. E’ accaduto mercoledì scorso a Civita Castellana quando i militari dell’aliquota radiomobile, impegnati in un’attività di pattugliamento e sorveglianza del territorio, hanno deciso di procedere all’identificazione di tre uomini che si trovavano nella zona con un atteggiamento sospetto. Invece di collaborare con le forze dell'ordine, i tre hanno reagito in maniera plateale e provocatoria, abbassandosi improvvisamente i pantaloni e biancheria intima in mezzo alla strada, tra la sorpresa e lo sconcerto dei passanti.

Questo gesto, avvenuto in prossimità di un luogo di culto e durante un momento di elevato afflusso pedonale, ha richiesto l’immediato intervento dei carabinieri che hanno prontamente bloccato la situazione.

Una volta riportata la calma, i militari hanno identificato i tre che sono stati denunciati a piede libero per atti osceni in luogo pubblico e per oltraggio a pubblico ufficiale. Durante l'intervento, infatti, i tre soggetti non solo hanno mostrato un comportamento irriguardoso, ma hanno anche rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti dei carabinieri, aggravando ulteriormente la loro posizione legale.