CERVETERI – Sos furti: al via il secondo incontro sulla sicurezza alla presenza delle forze dell’ordine. L’iniziativa si è svolta nel centro polivalente di Valcanneto, una delle frazioni più bersagliate nell’ultimo anno. Un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione ideata dall’amministrazione comunale con lo scopo di infondere una maggiore serenità alla popolazione. «La sicurezza è un argomento che interessa tutti da vicino, in maniera diretta – ha detto il sindaco cerveterano, Elena Gubetti – proprio per questo, in accordo con le forze dell’ordine abbiamo promosso questo appuntamento dopo Cerenova. Con i Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale c’è un rapporto di collaborazione molto importante: da sindaco ho sempre trovato in loro massima disponibilità. L’incontro è stata anche occasione per approfondire svariati temi con le autorità, impegnate su svariati fronti e che negli ultimi mesi hanno fortemente intensificato i controlli nella nostra città ed in particolar modo nelle frazioni». Poi i ringraziamenti: «In particolar modo l’ispettore di polizia Fiorenzo Somma – aggiunge Gubetti - il capitano Mattia Bologna, comandante della Compagnia dei carabinieri di Civitavecchia e la comandante della Polizia Locale di Cerveteri Cinzia Luchetti, che con immediatezza hanno dato la loro disponibilità a partecipare agli incontri di Cerenova e Valcanneto e a collaborare anche in ulteriori incontri analoghi a questo». Alla riunione hanno preso parte anche assessori e diversi consiglieri comunali e delegati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA