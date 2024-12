S. MARINELLA – Anche in questo anno scolastico, l’amministrazione comunale ha deciso di dare un contributo alle famiglie residenti i cui figli frequentano le scuole cittadine, grazie ad un finanziamento regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo scolastici, di dizionari, di libri di lettura scolastici, di sussidi didattici digitali o notebook a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Lo stanziamento è previsto dalla Regione Lazio, con determinazione dirigenziale che ha definito le procedure per accedere al contributo. La domanda dovrà essere inviata entro il 12 settembre 2024 e interesserà le famiglie che risultano essere residenti nel Comune di Santa Marinella. Altro requisito riguarda l’indicatore della situazione economica, il famoso Isee, che non deve essere superiore ad 15.493 euro. Per poter accedere al contributo bisognerà inviare apposita richiesta a cui allegare regolare fattura elettronica comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo, che l’esercente è obbligato ad emettere elettronicamente e rilasciare al cliente la copia di cortesia. Non sono ammessi scontrini. La richiesta della fattura elettronica deve essere contestuale alla fase di acquisto sia esso presso esercente o online. I moduli di domanda, disponili sul sito del Comune, dovranno essere compilati da uno dei due genitori o dalla persona che esercita la podestà genitoriale.