SANTA MARINELLA – Si sono conclusi ieri, dopo una serie di incontri, i lavori che hanno portato alla sottoscrizione del contratto decentrato per il personale dipendente, approvato da tutte le sigle sindacali territoriali, Cgil, Cisl, Uil, Csa e dalla Rsu. Nell’incontro, che si è svolto alla presenza del sindaco Tidei, destinato alla sottoscrizione definitiva del CDI, i rappresentanti territoriali presenti, hanno voluto sottolineare l’impegno e la puntualità dell’operato del Comune, poichè è stato uno dei primi enti ad averlo approvato. Inoltre, è stato rivolto un apprezzamento al personale del Settore II, per il lavoro svolto, ed in particolare al funzionario Rita Bacheca per la competenza dimostrata nel trattare la specifica materia. Un ringraziamento è stato rivolto all’amministrazione comunale, dai referenti territoriali presenti, per la costante disponibilità nel voler esaudire le tante istanze provenienti dalle rappresentanze sindacali e dagli stessi dipendenti comunali. “Con il risultato molto importante raggiunto oggi – riferisce il sindaco Pietro Tidei - si conferma l’attenzione che questa amministrazione rivolge ai propri dipendenti garantendo il rispetto dei tempi per l’applicazione di tutti gli istituti previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale e in particolare nelle cosiddette progressioni verticali la cui attuazione è stata possibile, come stabilito dal Ccnl solo dal primo aprile di quest’anno. Sappiamo che il buon andamento di una amministrazione comunale si fonda proprio sull’ impegno e sul corretto operato di tutto il personale dipendente e non solo dei responsabili dei diversi settori. Per questo motivo e nel rispetto di quei valori imprescindibili che ci contraddistinguono anche politicamente, a partire proprio dal rispetto dei diritti dei lavoratori, oggi siamo molto soddisfatti per aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati”.

