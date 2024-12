ALLUMIERE - Riconferme e novità nella storica Contrada Burò. Nei giorni scorsi è stato eletto il nuovo direttivo della Storica Contrada Burò ed è stato confermato presidente Amedeo Mariani che ha, quindi, cominciato il suo secondo mandato.

Amedeo è un contradaiolo doc ed è sempre stato partecipe nei direttivi e vincitore da vicepresidente del Palio del '98. Il presidente Mariani è un uomo di poche parole e di tanti fatti ed è molto motivato; lui col supporto del direttivo è pronto a traghettare il Burò verso importanti traguardi.

Mariani è accompagnato dal giovane vicepresidente Alex Vannicola, la cui disponibilità a ricoprire la carica è stata accolta con entusiasmo.

Il mix di giovani e più esperti è ciò che caratterizza l'intero consiglio direttivo; l'idea del Burò e del rieletto presidente è quella di una Contrada inclusiva e aperta alla collaborazione di tutti.

"Ringrazio il popolo biaconero che mi ha permesso di rappresentare la Contrada per un altro mandato - sottolinea il presidente del Burò, Amedeo Mariani - ringrazio poi tutte le altre Contrade che mi hanno sommerso di messaggi di auguri per la mia riconferma".

Il nuovo direttivo è formato dal presidente Amedeo Mariani, dal vice presidente Alex Vannicola, dalla cassiera Giorgia Appetecchi, dai segretari Alessandro Rosati e Andrea Verbo. Per quanto riguarda la scuderia ci sono Fabio Piermarini, Fabrizio Mariani, Simone Cimaroli, Claudio Appetecchi. Gli addetti ai festeggiamenti sono invece Vittoria Lancia, Dario Terenzi, Alex Vannicola e Giorgia Appetecchi. Responsabili del corteo storico sono invece Silvestro Zucconi, Ilaria Mariani, Claudia Sgamma e Pina Brunelli.

"Con la mia presidenza voglio dare voce a giovani meno giovani e futuri contradaioli e, soprattutto, garanzia di trasparenza e lealtà - prosegue il presidente Amedeo Mariani - per questo abbiamo deciso dare l'opportunità a chi ne avesse voglia di unirsi a questo gruppo in ogni memento per rafforzare una Contrada che ha già dimostrato la sua forza lo scorso anno vedendo sfumare la vittoria finale per un soffio in tutte le competizioni".

La Storica Contrada Burò si affida, quindi, a un gruppo di persone pronte a ripartire con fiducia e determinazione dopo l'ottimo lavoro mostrato nell'ultimo Palio delle Contrade dalla scuderia, al corteo storico e agli sbandieratori, fino agli addetti ai festeggiamenti e da tutti i contradaioli.

La Contrada Burò da una parte lavora fitto fitto per il Palio e per la Sagra, ma i bianconeri stanno preparando anche tante attività: prima di arrivare all'appuntamento di agosto i contradaiolo del Burò daranno vita a tanti altri appuntamenti, a partire dalla "Cena di San Martino" che si è svolta il 22 novembre; seguirà la manifestazione di Natale e poi l'immancabile sagra del Burò, la Festa del vino e del tartufo, che giungerà nel 2025 alla ventiduesima edizione. Il 22 novembre nel pomeriggio il Burò si è riunito per vivere la Festa di San Martino. Dapprima i il presidente Mariani e gli altri contradaioli hanno partecipato alla Santa Messa in onore di San Martino. La serata è proseguita con una cena conviviale offerta dalla Contrada.

"Nei prossimi mesi - conclude il presidente della Contrada Burò Amedeo Mariani - seguiranno nuove idee per grandi e piccini per vivere la Contrada a 360° in modo sano e propositivo. Forza Burò".

©RIPRODUZIONE RISERVATA