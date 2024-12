CERVETERI - Una vera e propria estate da incubo. Se a Campo di Mare e nella vicina Cerenova l’acqua arriva a singhiozzo soprattutto nelle ore notturne, al Sasso e nella vicina frazione del Sambuco, i residenti di acqua non ne vedono una goccia da almeno un mese. E tra segnalazioni e proteste (con tanto di raccolta firme) i cittadini sono ormai esausti. «Aperto guasto per mancanza acqua. Ad ora ACEA ha solo tre segnalazioni», scrive il signor Luciano esortando gli altri residenti a segnalare. «Sono completamente inutili le segnalazioni...bisogna denunciare e fatto bene,tutti assieme,se segnalate vi risponde il solito centralino che ti risponde "mi dispiace,entro 8 ore verrà risolto il guasto"... ne ho fatte 6 sotto ferragosto, non è cambiato nulla...serve andare per vie legali,con risarcimento danni fisici e morali, l'alternativa è andarsene dal Sasso a luglio e agosto..», scrive sconsolato Alex. Una situazione frustrante insomma che aveva portato i cittadini del Sasso e Due Casette a unirsi ai vicini della frazione Sambuco nella protesta. Dai rubinetti della frazione non esce più un goccio d’acqua da quasi 30 giorni. Un tempo limite per la sopportazione di un disservizio da Terzo mondo, che ha costretto molte persone a trasferirsi dai parenti e da amici almeno per farsi una doccia e trovare un po’ di refrigerio. «Siamo disperati – aveva commentato una donna del Sasso – non si può vivere senz’acqua, è un bene primario. La beffa è che viviamo vicino ai contatori ma non c’è pressione, l’acqua non ce la fa ad arrivare nelle nostre case. Abbiamo chiamato il numero di Acea, spedito lettere via pec, minacciato azioni legali. La musica non cambia, siamo cittadini di Serie C».

