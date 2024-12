CELLENO - L’innovazione abbraccia la tradizione: partito il progetto di installazione dei contatori smart a Celleno. «Con l’installazione dei primi quattro contatori smart abbiamo acceso il motore di questo ambizioso progetto». Così l’amministratore unico di Talete Spa, Salvatore Genova.

Nel cuore della Tuscia laziale, infatti dove la storia si intreccia con la natura e l’architettura medievale, è partito il progetto di installazione dei contatori intelligenti (smart).

Questa iniziativa non solo rappresenta un salto tecnologico per la gestione delle risorse idriche ma si inserisce perfettamente nel contesto di un comune che ha sempre saputo coniugare il rispetto per il proprio patrimonio con lo sguardo rivolto al futuro. Celleno, con il suo antico borgo che giace su uno sperone tufaceo e offre scorci suggestivi verso la valle del Tevere, è un esempio di come bellezza e funzionalità possano coesistere. «L’installazione dei contatori smart – conferma il sindaco Marco Bianchi – è un passo avanti nell’impegno condiviso tra gestore del servizio idrico e amministrazione comunale per la sostenibilità e l’efficienza».

Questi dispositivi all’avanguardia sono solo l’anteprima di ciò che verrà: tra aprile e maggio, procederemo con l’installazione capillare dei contatori in tutto il comune, garantendo ai cittadini la possibilità di accedere a servizi innovativi.

La collaborazione tra il gestore idrico e l’amministrazione comunale sarà la chiave per il successo di questa iniziativa. Durante l’installazione, i tecnici opereranno con la massima attenzione per minimizzare eventuali disagi ai residenti. L’obiettivo è chiaro: digitalizzare per monitorare, gestire le spese con intelligenza e intervenire tempestivamente in caso di perdite, proteggendo così la risorsa più vitale del nostro pianeta.

I nuovi contatori smart permetteranno ai cittadini di verificare il proprio consumo idrico in tempo reale, favorendo una maggiore consapevolezza e incentivando comportamenti volti al risparmio dell’acqua. Inoltre, il sistema di telelettura garantirà una maggiore precisione nella fatturazione, eliminando le stime e i disagi legati alla lettura manuale dei contatori.

Il progetto è coerente con le politiche ambientali adottate dal comune e dall’azienda idrica, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, ottimizzare i costi di gestione e preservare la preziosa risorsa per le generazioni future.

L’iniziativa si inserisce in un progetto di portata più ampia che verrà esteso a tutti i comuni sotto la gestione di Talete.

