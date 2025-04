CERVETERI - Prima convocazione per la Consulta cittadina permanente per le politiche a favore delle persone e delle famiglie con disabilità. La prima riunione dell’assemblea, come anticipa il Granarone, è fissata per mercoledì 7 maggio alle 9 presso l’aula consiliare. All’ordine del giorno, la presentazione del regolamento, del suo funzionamento e degli obiettivi che si pone. Verrà eletto il comitato direttivo, il presidente il vice e sarà definito un calendario per i futuri incontri. «La nascita della Consulta – scrive Elena Gubetti, la sindaca - era un impegno preciso che ci eravamo presi. Abbiamo pensato ad uno strumento di partecipazione attiva delle persone con disabilità, delle associazioni e degli enti di terzo settore a tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle famiglie di persone con disabilità, con l’intento di stimolare, verificare e controllare le attività e i programmi del Comune attraverso incontri periodici fissi. Vogliamo diventi un punto di raccordo e di comunicazione in cui vengano tutelati e garantiti a tutti uguaglianza e diritti».

La Consulta può promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, rilevazioni di competenza senza alcun onere per l’amministrazione comunale. «Miriamo a coinvolgere attivamente la comunità – aggiunge Gubetti – e proprio in questa ottica rilanciamo l’invito a iscriversi, un’opportunità unica per contribuire in maniera diretta alle politiche sulla disabilità nel nostro territorio. Ricordo che possono aderire le persone con disabilità, i loro genitori o famigliari residenti a Cerveteri, singoli cittadini interessati, operatori, associazioni o enti del terzo settore». La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del municipio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA