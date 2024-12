CERVETERI - La consulta degli agricoltori è realtà. Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la costituzione dell'organo. Obiettivo: provare ad aiutare un comparto in difficoltà da anni e che in presidio permamente ormai da oltre due mesi, a Torrimpietra, per dire no alle politiche europee e per chiedere il giusto prezzo per i loro prodotti. «Un impegno (quello della realizzazione della Consulta, ndr) che avevo preso personalmente con tutti loro e che nel giro di brevissimo tempo abbiamo mantenuto», ha commentato il sindaco Elena Gubetti dopo il voto. «Siamo ben consci che non sarà la Consulta a risolvere le problematiche che attualmente stanno vivendo gli agricoltori - ha aggiunto il sindaco - ma credo rappresenti un segnale, sicuramente l’unico tangibile nel comprensorio da quando è nato il presidio permanente di Torre in Pietra. Comporranno la Consulta, oltre a me in qualità di sindaco, un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza consiliare e dieci esponenti tra gli iscritti all'Albo degli agricoltori. Possono iscriversi all’Albo tutti i titolari di imprese con attività prevalente sul territorio di Cerveteri, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri. Prevediamo di procedere entro metà maggio con le elezioni che daranno vita al primo direttivo della Consulta degli agricoltori».

