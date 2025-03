TARQUINIA - «Le mie congratulazioni e quelle di tutta la Coldiretti Lazio a Niccolò Sacchetti, riconfermato presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord». Così il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, sulla riconferma di Niccolò Sacchetti alla guida del Consorzio di Bonifica Litorale Nord. «Nel suo precedente mandato - afferma Granieri - appena concluso, ha svolto un ottimo lavoro e sono certo continuerà a far crescere l’Ente, che sotto la sua gestione ha raggiunto straordinari risultati”. Sacchetti, già presidente di Coldiretti Roma, è riuscito ad ottenere risultati eccellenti nella sua gestione, che vanno dal risanamento del Consorzio all’aggiornamento del catasto, chiudendo vertenze che si trascinavano da decenni. Riconfermato anche il direttore generale, Andrea Renna, già direttore di Anbi Lazio. «A Sacchetti e a tutto il cda auguro buon lavoro – aggiunge il direttore di Coldiretti Roma e Lazio, Carlo Picchi – sono sicuro che il presidente Sacchetti proseguirà il suo nuovo mandato con la serietà, la competenza e l’impegno che da sempre lo contraddistinguono”.

Congratulazioni anche da parte dell'assessore regionale al Bilancio, all'Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini. «Sincere congratulazioni e un grande in bocca al lupo a Niccolò Sacchetti e a tutto il cda che è stato riconfermato alla guida del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. Il presidente Sacchetti, nel mandato che si è appena concluso, ha saputo portate avanti un lavoro importante di risanamento e rilancio attraverso il quale il Consorzio non solo è riuscito a rimettere in ordine il proprio bilancio ma ha concretizzato azioni decisive per chiudere vertenze che si protraevano da decenni. Un particolare augurio di buon lavoro va anche all'amico direttore generale, Andrea Renna, che è stato riconfermato grazie a un lavoro svolto, con professionalità e massima disponibilità, rappresentando un valido un punto di riferimento anche nel ruolo di direttore di Anbi Lazio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA