TARQUINIA – L’acqua bene sempre più prezioso da tutelare e garantire all’agricoltura e alle famiglie. Di questo si parlerà domani, martedì primo ottobre alle 10,30, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia. Un importante incontro, al quale è invitata a partecipare anche la cittadinanza, organizzato dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord (Cbnl) per fare il punto sul tema “Irrigazione e salvaguardia idrogeologica”.

Interverranno il sindaco del Comune di Tarquinia Francesco Sposetti e il presidente del Cbnl Niccolò Sacchetti.

Il focus sarà proprio legato alle problematiche degli agricoltori e della comunità tarquiniese generate dagli effetti locali dei cambiamenti climatici.

Tutto ruota attorno al bene acqua, parte di un trinomio inscindibile: acqua, energia, cibo.

L’agricoltura, settore primario dell’economia, ha bisogno che l’Europa e l’Italia, nelle sue declinazioni regionali e locali, avviino senza indugi tutte le azioni necessarie per dare concreta attuazione all’Agenda 2030 così come incardinata dall’Onu e riproposta e fatta propria dall’Unione Europea.

«E’ tempo di fare il punto su dove siamo e dove vogliamo andare, – affermano dal Consorzio di bonifica – ascoltando la voce operativa di due protagonisti delle azioni che verranno programmate o intraprese nel nostro territorio. E’ necessario muoversi sui due binari inseparabili del contrasto e dell’adattamento, per affrontare i cambiamenti climatici che stanno sconvolgendo la vita del Pianeta perché sono già in atto e si manifestano attraverso fenomeni estremi che registrano una trascuratezza che non possiamo più permetterci, come ha ricordato recentemente anche il Presidente della Repubblica».

« I nostri agricoltori – spiegano dal Consorzio di Bonifica – avvertono direttamente quei fenomeni nell’esperienza di estati sempre più siccitose e la comunità tutta nella possibilità di sempre più frequenti crisi idrogeologiche. Ciò non toglie che l’acqua che c’è e ci sarà diventerà sempre più preziosa. Possiamo fare a meno di tante cose ma del cibo no. La cittadinanza è invitata a partecipare».

