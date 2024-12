S. MARINELLA – Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, è stata approvata la surroga della neo consigliera di maggioranza Katia Frezza, che ha sostituito nella massima assise cittadina Madalina Mocanu, dimessasi per motivi familiari.

Nel presentare la questione, il sindaco Tidei, ha espresso i suoi saluti al consigliere uscente. “Invio un saluto particolare alla Mocanu – ha detto Tidei - che ci ha dovuto lasciare perché è diventata mamma e quindi deve pensare al suo bambino, saluto invece la neo consigliera Katia Frezza che ho avuto l’onore di avere con me anche nella legislatura precedente e che ora torna in consiglio comunale”. Quindi, dopo un anno di assenza la Frezza torna nei banchi della maggioranza.

Che effetto fa, riprendere il proprio posto in consiglio comunale per le dimissioni di una collega?

“Ho fatto una bellissima esperienza nei cinque anni precedenti e sono contenta di viverla di nuovo; stimo molto il nostro sindaco, lo conosco da quarant'anni e so che persona è, è un bravo amministratore e quindi sono fiera e felicissima di poter collaborare con lui”.

Ha qualche progetto da voler condividere con la maggioranza?

“Sarei lieta di contribuire a migliorare i servizi quelli che sono un po' scadenti, come quello della pulizia della città e mi auguro con tutto il cuore di poter risolvere questo problema perché tutta Santa Marinella si lamenta perché la città è sporca e io spero di poter collaborare a questo compito, ce la metterò tutta, vorrei poter accontentare tutti i cittadini e essere al loro fianco perché prima di essere consigliere sono una cittadina di Santa Marinella.

Possiamo allora ipotizzare Katia Frezza come delegata alla raccolta differenziata? “Lo farei ben volentieri. Nell'altro mandato, avevo la delega al personale dato che io son stata quarant'anni dipendente del Bambino Gesù, praticamente ero una referente e lui mi dette questa delega, però adesso rientro con il compito di poter risolvere questa enorme problema che c’è a Santa Marinella”.

Vuole mandare i suoi saluti alla signora Mocanu che dopo un anno si è dimessa?

“Sinceramente mi dispiace per lei, perché so che ha avuto dei problemi e so che è una bravissima ragazza che ha collaborato, ma purtroppo per motivi suoi personali non ha potuto adempiere fino in fondo al suo dovere di consigliere, mi dispiace tantissimo e le faccio i miei migliori auguri”.

