CERVETERI – Si apre la campagna elettorale per le elezioni del Consiglio comunale dei giovani in programma il prossimo 29 giugno. Si voterà dalle 10 alle 20 presso l'aula consiliare del Granarone. «Questo evento rappresenta un'importante iniziativa per avvicinare le nuove generazioni alla vita sociale e politica della nostra comunità», sono le parole del sindaco Elena Gubetti.

Una iniziativa ideata per fornire ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità concreta di partecipazione attiva, permettendo loro di esprimere le proprie idee e di contribuire allo sviluppo della città. «I giovani rappresentano il futuro della nostra società – prosegue Gubetti - e la loro voce è essenziale per costruire una comunità più inclusiva e dinamica. Sono profondamente orgogliosa di vedere tanti giovani interessati a partecipare alla vita pubblica. Era un obiettivo della nostra Amministrazione e sono contenta di dare questa opportunità straordinaria ai nostri giovani, avremo finalmente uno strumento per ascoltare le loro idee e prospettive, arricchendo il dibattito e le decisioni del nostro Comune». Hanno diritto al voto tutti i giovani con età compresa tra i 14 e i 25 anni. «In occasione delle elezioni, rivolgo i miei più sentiti auguri a tutte le candidate e i candidati che hanno deciso di impegnarsi in prima persona nella vita amministrativa della città».

