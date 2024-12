CERVETERI - È tempo di elezioni a Cerveteri per scegliere i ragazzi che faranno parte del consiglio comunale dei giovani. Appuntamento il 29 giugno nell'aula consiliare del Granarone dalle 10 alle 20. «Dopo l’approvazione del regolamento dello scorso settembre e alcune modifiche passate in consiglio comunale ad aprile siamo finalmente pronti a dare vita a questo organo democratico - ha detto il sindaco Elena Gubetti- vogliamo offrire ai giovani l'opportunità di essere protagonisti del cambiamento e di contribuire attivamente allo sviluppo della nostra comunità. Il consiglio comunale dei giovani sarà uno strumento di condivisione, partecipazione e ascolto, che aiuterà i ragazzi a comprendere e rispettare le istituzioni e i valori democratici. Un ringraziamento particolare al delegato Christin Matilli che si è adoperato per la realizzazione di questo progetto». Le liste dei candidati dovranno essere presentate in Comune presso l’Ufficio del Segretario generale il 7 giugno dalle 9 alle 17 e l'8 giugno dalle 9 alle 12. Dovranno indicare il simbolo e la denominazione della lista e cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista. Deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, nessuno dei quali può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati e devono comprendere un numero di candidati minimo di 10 e massimo di 15. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, devono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno venti firme di aventi diritto al voto. Per ulteriori informazioni dal Comune invitano a consultare il regolamento o ad inviare una mail all'indirizzo: assistenza-organi@comune.cerveteri.rm.it.

