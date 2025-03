ALLUMIERE - Sabato mattina al Museo di Allumiere è stato consegnato dal presidente del '"Cammino dell’Allume'', Lara Sgamma, il timbro del "Cammino dei Minatori".

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Allumiere Luigi Landi, la presidente del "Cammino dell'allume" Lara Sgamma, la dipendente del museo Nicol Frezza e due ragazze del servizio civile.

Si tratta non solo di un gesto simbolico, ma della volontà di una comunità di voler fare rete e di traguardare insieme obiettivi importanti e strategici per la crescita del turismo sostenibile sul nostro bellissimo territorio e la promozione di una eccellenza straordinaria come il Museo Civico di Allumiere. "Non dimenticate di mettere il timbro sulle vostre credenziali" esorta la presidente dell'associazione "Il Cammino dell'Allume" Lara Sgamma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA