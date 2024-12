LADISPOLI – Al via il laboratorio didattico “Conosciamo la biblioteca e i suoi potenti mezzi”. Un progetto dedicato agli studenti della scuola secondaria, di primo e secondo grado, finalizzato a rendere i giovani autonomi e consapevoli degli strumenti che hanno a disposizione per il soddisfacimento dei loro bisogni informativi. Questo percorso si articolerà in varie fasi, e cioè dall’acquisizione delle capacità di effettuare ricerche semplici e avanzate in rete all’utilizzo dei cataloghi online di biblioteche passando per il Polo della Regione fino alla biblioteca comunale di Ladispoli. Nell’elenco anche la ricerca e fruizione di risorse fisiche e digitali nell’ottica della biblioteca ibrida e la familiarizzazione con gli strumenti e i metodi di ricerca. L’iniziativa sarà strutturata in due appuntamenti, ciascuno della durata di circa 3 ore, giovedì 10 ottobre dalle 15:30 e mercoledì 23 sempre alla stessa ora. Il progetto è curato dalla società cooperativa Biblionova ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio.

