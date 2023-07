«Congratulazioni sentite alla nuova presidente di Coldiretti Viterbo Maria Beatrice Ranucci, eletta dall’assemblea dell’associazione. Siamo certi che sotto la sua presidenza continuerà il positivo clima di collaborazione con la nostra Confederazione per progetti comuni».

Così Michael Del Moro, presidente di Confartigianato Imprese di Viterbo, e Andrea De Simone, segretario Confartigianato Imprese di Viterbo.

«Un ringraziamento di cuore per il lavoro svolto in questi anni va all’amico Mauro Pacifici, con il quale abbiamo condiviso tante attività, sempre con profondo rispetto reciproco e con la volontà unanime di fare rete sul territorio, specie in momenti difficili come quello pandemico. Alla presidente Ranucci e al nuovo direttivo di Coldiretti Viterbo i nostri migliori auguri di buon lavoro», concludono.