CAPRAROLA – «La giornata di studi di venerdì a Caprarola, organizzata dal Circolo Legambiente Lago di Vico, sarà un incontro di assoluta importanza per un dialogo serio e costruttivo tra associazioni ambientaliste e organizzazioni di produttori». Così Settimio Discendenti, presidente di Cpn – Cooperativa Produttori Nocciole di Ronciglione, commenta l’invito a partecipare all’evento “Goletta dei Laghi 2023” in cui verranno presentati i risultati delle analisi di Goletta Verde sullo stato di salute dei laghi della provincia di Viterbo. «È un grande piacere essere stati invitati – continua Discendenti – a illustrare le iniziative del mondo dell’agricoltura per una nocciola più sostenibile e per un confronto sulle tematiche legate alla produzione agricola. Per Cpn si tratta di un ulteriore riconoscimento dell’impegno con cui promuoviamo innovazione e sostenibilità ambientale in agricoltura, attraverso importanti sinergie istituzionali, aziendali e scientifiche e l’implementazione presso i nostri soci di tecnologie all’avanguardia in grado di coniugare coltivazioni di eccellenza e rispetto dell’ambiente».

Alla giornata di venerdì parteciperà per Cpn l’agronomo Gianluca Santinelli, che aggiunge: «Voglio ricordare, tra i progetti che sosteniamo, l’utilizzo responsabile dei prodotti fitosanitari attraverso strumenti quali ugelli antideriva e trappole automatiche per il monitoraggio degli insetti e la tutela dell’agrobiodiversità tramite la piantumazione di alberi da frutto in via d’estinzione».

L’incontro di venerdì 21 luglio si terrà nelle Scuderie di Palazzo Farnese di Caprarola a partire dalle ore 10 con la partecipazione di ricercatori, esperti e rappresentanti istituzionali.