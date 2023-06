CIVITA CASTELLANA – E’ prevista per domani pomeriggio alle 17,30 una conferenza sulla Liberazione di Civita dalla occupazione nazifascista, avvenuta il 6 giugno 1944, e sul reggimento Bolzano, quello che è stato oggetto dell’attacco militare da parte dei Gap Romani in via Rasella il 23 marzo 1944.

La conferenza sarà tenuta dal professor Enea Cisbani ed è organizzata dal comitato della sezione Anpi Carla Capponi.

L’incontro si svolgerò presso la sala Pablo Neruda, in corso Bruno Buozzi 17, e ha il patrocinio del Comune.