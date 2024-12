MONTEFIASCONE - Sono iniziati in questi giorni i lavori per il rinnovo della condotta adduttrice del pozzo Commenda, tratto della rete idrica che fornisce acqua ai serbatoi situati nel centro del comune di Montefiascone. A darne notizia è la sindaca Giulia De Santis. «L’intervento, finanziato totalmente con fondi Talete e fortemente voluto dall’amministrazione comunale -spiega - permette di risolvere in maniera definitiva le criticità fino ad oggi persistenti in questo tratto, ponendo fine alle continue rotture delle tubature, e conseguenti riparazioni, che nel tempo si sono perpetrate, comportando un’emergenza che in più occasioni ha messo in crisi l’approvvigionamento idrico del comune. L’intervento era programmato da tempo e lo avevamo annunciato ai cittadini che lo attendevano e quasi non ci speravano forse più, esasperati da una situazione annosa ed incresciosa che da anni si protrae – commenta la sindaca Giulia De Santis -. Ed ecco che oggi le nostre promesse si sono tradotte in un dato di fatto; con l’inizio dei lavori alla condotta adduttrice del pozzo, possiamo infatti dare una risposta concreta alla cittadinanza. L’amministrazione non ha certo perso tempo e si è, fin dall’insediamento, fatta carico del problema, rimboccandosi le maniche per trovare una soluzione definitiva». «È un intervento molto importante e con un impatto immediato nella vita quotidiana dei cittadini – prosegue la sindaca De Santis -. Le segnalazioni e le conseguenti richieste di intervento su tale tratto sono andate aumentando sempre di più, segno tangibile delle attuali condizioni critiche dell’infrastruttura. A breve andremo così a ridurre la carenza idrica e a risanare il manto stradale, intervento per il quale l’amministrazione ha già stanziato ed ha già pronti i fondi necessari. Procederemo quindi con una completa asfaltatura del manto stradale della Commenda, che da anni ormai versa in condizioni disastrose e per la quale nessuna amministrazione precedente si era mai prodigata prima». I lavori in particolare prevedono la sostituzione della tubazione ormai fatiscente, andando così a prevenire le continue rotture della condotta che, oltre a implicare carenza idrica, hanno comportato il completo deterioramento del manto stradale, visto che le suddette condutture si trovano ad una profondità di oltre 2 metri e passano in corrispondenza della sede della strada comunale denominata Poggeri che, dall’incrocio con la SP 8 Martana, porta alla frazione Poggeri e poi a Montefiascone. «Poniamo fine a una situazione critica non più procrastinabile; anche perché i continui interventi di riparazione, oltre a creare un notevole danno all’amministrazione, impossibilitata ad intervenire per il rifacimento della pavimentazione stradale, avrebbero finito per comportare anche un ulteriore aggravio economico a carico dei cittadini– conclude la sindaca Giulia De Santis -. Un ringraziamento in particolare va all’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Cimarello che fin dal primo momento ha seguito attentamente il progetto e i lavori. Oggi, grazie all’assessore e all’intera amministrazione, portiamo a casa un risultato di cui possiamo andare solo che orgogliosi».

