LADISPOLI - Vivono ancora in un limbo in attesa che la situazione finalmente si sbrogli. Si tratta dei residenti della zona di Palo, nei pressi della vecchia stazione. Fino allo scorso anno quegli stabili, dove vivono circa 18 famiglie, erano riforniti di acqua, da Rfi. Ma ora la situazione è cambiata. «Ferrovie, proprio come Flavia Servizi - ha spiegato il delegato al servizio idrico, Filippo Moretti che si sta occupando della situazione in prima persona - non può gestire un acquedotto». Per quello c'è Acea. E così dopo aver avvisato della situazione i diretti interessati, dando del tempo per procedere al passaggio al nuovo gestore, con relativo nuovo allaccio, da qualche tempo Rfi ha chiuso i suoi rubinetti. Peccato però che l'iter per rifornire di acqua la zona non sia terminato. «Purtroppo i condomini non hanno agito in tempi rapidi», ha spiegato ancora Moretti intervistato a Cambia il Mondo su Centro Mare Radio. A venire in soccorso degli utenti c'ha pensato, per il momento il Comune con l'invio di alcune autobotti. «Alcuni condomini - ha spiegato ancora il delegato - acquistano loro stessi qualche autobotte». Ma la vera soluzione al problema è solo una: effettuare un allaccio con Acea. «Questo percorso sta prendendo tempo, me ne sto occupando principalmente e costantemente sollecito Acea per cercare di abbreviare i tempi anche perché - ha concluso Moretti - tra quelle famiglie ce ne sono alcune con bambini piccoli e altre con persone anziane».

