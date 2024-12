CIVITAVECCHIA – Ne avevamo parlato lo scorso dicembre, denunciando la presenza di topi in un condominio Ater di via Buonarroti, oggi torniamo sull’argomento, dal momento che il problema si è riproposto. I residenti del civico 7 denunciano infatti la presenza di ratti nel sottoscala, che come già appurato fuoriescono da una fogna presente al centro del condominio. Oltre al cattivo odore, anche gli indesiderati ospiti: un problema segnalato più volte sia all’Ater che al Comune. Alcuni interventi sono stati eseguiti ma si sono rivelati insufficienti. I topi sono tornati e i residenti del condominio continuano a invocare interventi di riqualificazione in grado di risolvere una volta per tutte il problema.