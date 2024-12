Sfuggito alla carcerazione, viene rintracciato sul preno.

Lo scorso fine settimana, infatti gli agenti della polizia ferroviaria di Orte, durante un servizio di scorta viaggiatori svolto in tarda serata a bordo di un treno regionale lungo la tratta che collega le stazioni di Orte e Roma Termini, hanno controllato un italiano di 31 anni.

L’uomo è risultato gravato da una nota di rintraccio per l’esecuzione a suo carico di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Spoleto, per scontare una condanna per pena detentiva definitiva di 4 anni, 4 mesi e 26 giorni, per reati in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dopo l’espletamento degli atti di rito e delle incombenze di legge, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Rebibbia a Roma.