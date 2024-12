S. MARINELLA - Si è concluso il primo corso formativo di base per proprietari di cani, promosso e organizzato dalla Asl Roma 4 in collaborazione con il Comune. Il percorso formativo, finalizzato alla costruzione della relazione uomo animale attraverso una maggiore conoscenza del cane, nello specifico, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che nella quattro giorni di corso, svoltesi presso la Casina Trincia, l’aula consiliare di Via Cicerone e presso l’area dog park del Parco Saffi, hanno ottenuto in conclusione un attestato di partecipazione.

“Siamo molto felici di questa sentita partecipazione – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – che dimostra quanti hanno a cuore il benessere del proprio cane, e attraverso una più specifica conoscenza dei comportamenti, gestire in maniera corretta e più consapevole gli atteggiamenti, anche in termini di sicurezza. Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato a questa bella iniziativa, il direttore del dipartimento di prevenzione del servizio veterinario della Asl Rm 4 dottor Pierluigi Ugolini, i relatori e le relatrici del corso, la dottoressa Alessia Liverini, dirigente veterinario della Asl Rm 4, Valeria Borromeo e Marta Fioretto istruttrici cinofile, la dottoressa Chiara Servili dirigente veterinario della Asl Rm 4, e la dottoressa Laura Maragliano, dirigente della Asl Rm 4. ”.