ALLUMIERE - Grazie al consigliere comunale di maggioranza di Allumiere, Giovanni Sgamma (FI) nei giorni 24 e 29 aprile sono stati effettuati i lavori per la stesa di asfalto a caldo per 600 metri. Il primo tratto ha visto interessata via Mario Fontana nella giornata del 24 aprile ed il secondo tratto via Basoli nella giornata del 29 aprile. "E’ stata ripristinata anche la segnaletica orizzontale sul nuovo manto e quindi possono considerarsi chiusi i lavori per quanto riguarda questo finanziamento arrivato da Città metropolitana di Roma grazie all’ausilio del consigliere metropolitano e amico Antonio Giammusso capogruppo della Lega nell’assise metropolitana - spiega don Giovanni Demeterca - per quanto riguarda la viabilità stessa stiamo procedendo per cercare di migliorare la regolamentazione del traffico, lunedì 06/05 in qualità di presidente della commissione ho convocato la commissione Uso e assetto del territorio , tema dell’incontro la viabilità interna al paese". Il consigliere comunale Sgamma ci tiene a ringraziare :i presenti in commissione (per la maggioranza i Consiglieri Cammilletti e Galimberti, per la minoranza Pasquini e Fracassa) per la collaborazione e per i numerosi spunti arrivati per i temi trattati. I punti all’OdG discussi sono stati: l’istituzione del senso unico a scendere su via Cinque Monti, e in via sperimentale a salire Via delle Mimose nella frazione La Bianca , la regolamentazione dei parcheggi in piazza della repubblica (da verificare se con disco orario o stalli blu), il traffico e le soste selvagge per tutto l’intero paese. Si è parlato di un possibile restringimento del marciapiede su via Roma (lato panifici Pistola) prendendo in considerazione un vecchio progetto dell’allora amministrazione Pasquini, molte le segnalazioni arrivateci dai cittadini e autisti Cotral sulle precarie condizioni con cui i pullman del servizio pubblico tutti i giorni si trovano ad affrontare". Sgamma, poi, sta portando avanti il suo impegno a 360°: "Martedì 30 aprile mi sono recato con Antonio Giammusso consigliere comunale di Civitavecchia, presso gli uffici dell’assessorato “Urbanistica e politiche abitative" della Regione Lazio per approfondire da vicino un bando riguardante la rigenerazione urbana (che uscirà nei prossimi giorni) lo stesso ci permetterebbe di riqualificare parte del centro storico del nostro comune".

©RIPRODUZIONE RISERVATA