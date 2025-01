SANTA MARINELLA - Sarà consegnata giovedì prossimo alla città, la prima opera di intervento compiuta con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ prevista infatti una cerimonia di inaugurazione per il 9 gennaio alle 10.30, a cui prenderanno parte il sindaco Pietro Tidei, i rappresentanti delle autorità civili e militari della città. “L’amministrazione comunale – dice il sindaco - rispetta ampiamente i tempi previsti, concludendo con anticipo i lavori di riqualificazione della scuola Pirgus, realizzata grazie ai 450mila euro del Pnrr. Un progetto che ha visto la messa in sicurezza e la ristrutturazione dei locali del plesso scolastico, restituendo a Santa Marinella una scuola sicura e efficiente”. “La nostra attenzione nei confronti della popolazione scolastica, alunni, insegnanti e collaboratori, è sotto l’occhio di tutti - spiega il Primo Cittadino - sono stati investiti cinque milioni di euro per l’edilizia scolastica, che da anni necessitava di interventi massicci e risolutivi. Abbiamo puntato sul benessere dei nostri ragazzi e sulla loro sicurezza, perché le famiglie devono essere serene quando lasciano i figli a scuola, in un posto sicuro, confortevole e funzionante”. Plaude alla conclusione dei lavori anche l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati, che, con gli uffici tecnici, ha seguito da vicino il percorso degli interventi.

“I lavori hanno previsto una serie di interventi necessari e urgenti nelle aule e nei locali di servizio- dice Amanati - sono stati rifatti, la pavimentazione del piano terra e la parte del tetto in cui vi erano infiltrazioni. E’ stato realizzato il nuovo impianto elettrico, sistemata l’area verde e lo spazio gioco esterno. Altri piccoli lavori di manutenzione ordinaria saranno effettuati nel corso dell’anno sui bagni e d ascensore. Nei prossimi mesi attendiamo la conclusione dell’adeguamento funzionale della scuola Centro, anch’esso finanziato con fondi del Pnrr e che vede un importante intervento sull’intero edificio”. “Proseguono le opere di costruzione delle due nuove scuole nelle aree semicentrali, dove stanno sorgendo i plessi destinati alle fasce di primo accesso con un nido nel quartiere Prato del Mare – conclude Tidei e una scuola per l’infanzia nel Piazzale della Gioventù. Cantieri oggi in corso e rispettosi dei tempi europei”.

