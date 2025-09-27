FIUMICINO - Una questione che si trascina da oltre vent’ani in un clima di incertezza e normativa gestionale: la Giunta Comunale, guidata dal sindaco Mario Baccini, ha approvato una delibera per regolare in modo chiaro, trasparente e definitivo la complessa situazione delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo presenti sul territorio.

A fronte di oltre 450 posizioni relative ad immobili edificati su suolo demaniale – per lo più utilizzati come abitazioni da cittadini privati – mancava una regolamentazione organica. La precedente Giunta aveva prorogato indistintamente tutte le concessioni fino al 2033, ma tale decisione si è rivelata illegittima alla luce di successive pronunce degli organi di giustizia amministrativa e delle indicazioni dell’Agenzia del Demanio, che hanno chiarito come le concessioni già scadute non potessero essere automaticamente estese. Alla luce di questa situazione, - spiega l'Amministrazione - aggravata da una gestione discontinua e da un vuoto normativo, l’Amministrazione Baccini ha ritenuto indispensabile intervenire con un atto di indirizzo chiaro e responsabile, che consenta al Comune di esercitare correttamente le funzioni delegate in materia di demanio marittimo e di tutelare tanto l’interesse pubblico quanto i diritti dei cittadini coinvolti. La delibera approvata prevede: proroga selettiva delle concessioni valide fino al 31 dicembre 2013 (o successivamente): per queste situazioni, la Giunta ha stabilito che sarà possibile estendere la durata della concessione, garantendo una continuità abitativa alle famiglie che si trovano in regola con la documentazione o che hanno avuto titoli validi fino a un periodo relativamente recente. Avvio di procedure di evidenza pubblica per le concessioni scadute prima del 31 dicembre 2013: per le occupazioni più risalenti, il Comune procederà con gare pubbliche per la riassegnazione degli spazi, in modo da garantire trasparenza, legalità e parità di accesso. Tali procedure saranno condotte previa verifica della regolarità urbanistico-edilizia degli immobili interessati.

«Mettiamo fine a decenni di ambiguità e interventi disorganici – ha dichiarato il delegato al Demanio, Massimiliano Catini. – Abbiamo il dovere di garantire regole certe, eque e trasparenti per tutti. Questa delibera, frutto di un confronto diretto, durato quasi un anno, con associazioni del territorio e cittadini, ci permette di tutelare chi ha vissuto per anni in una zona grigia, riconoscendo i diritti acquisiti nei limiti di legge, ma allo stesso tempo avvia un percorso di legalità per le situazioni irregolari. Fiumicino deve voltare pagina e dimostrare che è possibile amministrare il territorio con serietà e rispetto per i cittadini e per le istituzioni».