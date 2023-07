Lorenzo Contigliozzi

FIUMICINO - Riabilitare una parte molto significativa della valle del Tevere. Ma anche “correre” spediti verso l’Anno Santo, senza fermarsi neanche un attimo, per non perdersi l’appuntamento con la storia. Sono questi, in sintesi, principali obiettivo dietro alla scelta di realizzare un nuovo ponte in grado di collegare la Roma-Fiumicino (A91) con l’Eur, come proposto da Roma Capitale in vista dell’Anno Santo. Un’opera che Palazzo Chigi ha deciso d’inserire all’interno del Decreto Giubileo, e come di consueto per il Faro online, alleghiamo di seguito il documento per i lettori che avranno voglia di dargli un’occhiata. Clicca qui per leggere il testo del Decreto Giubileo. Sarà un’opera fondamentale dal punto di vista logistico, considerando che l’autostrada Roma-Fiumicino sarà presa d’assalto da coloro che scenderanno all’aeroporto da ogni angolo del mondo. Andiamo sul concreto. Quanto costerà il nuovo ponte? Come si evince dal Decreto, il costo complessivo sarà di ben 180 milioni ed 840mila euro. Di questi 172 milioni 200mila euro saranno a carico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Roma Capitale, mentre i “restanti” 8 milioni 640mila euro impatteranno sulle casse del Giubileo. Insomma, i soldi messi sono tanti e non potrebbe essere altrimenti, considerando l’importanza strategica dell’opera.L’infrastruttura è stata concepita come un anello rotatorio a senso unico, ottenuto collegando le due carreggiate principali, direzione Roma e direzione Fiumicino, con opportune rampe di connessione.

I due assi principali, hanno genesi progettuali differenti: la carreggiata in direzione Fiumicino sfrutta infatti quasi per intero le piattaforme stradali esistenti, parte delle quali vengono utilizzate in senso di marcia inverso rispetto all’attuale: questo vale per il ponte della Magliana, che sarà organizzato a senso unico su quattro corsie (con rimozione dello spartitraffico centrale) e per il viadotto della Magliana (lato Magliana) le cui due carreggiate saranno utilizzate entrambe in unico senso di marcia. Invece, la carreggiata in direzione Roma è invece di nuova realizzazione e si collega ad una estremità all’Autostrada Roma – Fiumicino ed all’altra al viadotto della Magliana.

Nel dettaglio, l’intervento comprende la realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale stradale e miglioramenti (o adeguamenti, a seconda dei casi) adeguamenti alle viabilità poste in adiacenza al nuovo sistema infrastrutturale. Ma anche la eealizzazione di un nuovo sistema ciclopedonale e del nuovo Parco Fluviale del Tevere tra il nonte della Magliana ed il nuovo ponte dei Congressi. Per gli ulteriori dettagli si rimanda, poi, alla lettura del documento precedentemente allegato. La carne al fuoco è tanta ed alcuni piatti forti sono già stati serviti, ma tanti altri ancora ne mancano…