ALLUMIERE - Strepitoso successo per l’edizione 2024 della "Sagra del Cinghiale" e "Sentieri dell'Allume" di Allumiere.

La cucina “ghettarola”, come ogni anno, è stata apprezzata dalle centinaia e centinaia di persone che, da ogni parte del comprensorio, della capitale e della Toscana, tra venerdì e domenica, hanno raggiunto il piazzale Cesare Moroni.

Questa sagra giallorossa è davvero molto rinomata e apprezzata per l'ottima cucina: le sapienti cuoche preparano piatti seguendo scrupolosamente la tradizione e utilizzando prodotti del territorio. Tantissimi sono stati, infatti, i complimenti rivolti alle cuoche per l’ottima qualità delle pietanze e l’abbondanza dei piatti; complimenti anche agli eccellenti addetti alle griglie e a quelli che hanno servito ai tavoli e ai bar per la rapidità del servizio.

Molta gente è venuta da Civitavecchia, Santa Marinella, Ladispoli, Roma e dintorni per assaggiare non solo le portate a base di cinghiale, ma anche le altre prelibatezze che componevano il resto del menù, soprattutto le ottime lumache condite con un succulento sugo piccantino che ha fatto fate a tutti la classica "scarpetta".

Le lumache sono state il piatto più richiesto dopo il cinghiale. Il conghiale è stato valorizzato al massimo: fantastici salumi di cinghiale, pasta al ragù di cinghiale, cinghiale stufato. E poi fantastici biscottini hand made chevsono stati come le ciliege: uno tira l'altro.

Ottime anche le crostate. In tarda serata, tutti hanno gustato delle appetitose e fantastiche ciambelle fritte che sono andate letteralmente a ruba.

Eccezionale anche il successo delle tre serate musicali. Venerdì sera, la gara canora “Insieme in musica”, con la direzione artistica di Max Petronilli, si è confermata una garanzia; le numerose esibizioni, tra brani storici e pezzi più recenti, hanno fatto emozionare il pubblico, che fino all’ultimo è rimasto per assistere alla premiazione delle varie categorie. Sabato sera i Kosacustika hanno infuocato la serata; domenica, infine, c'è stato il gran finale in compagnia del travolgente "Trio D’Autore", che ha fatto ballare in allegria lo staff e le cuoche della sagra.

Nell'ambito de "I Sentieri dell'Allume" grande seguito anche per le escursioni guidate presso il Faggeto, a cura dell’associazione "Trekkiamo" che, parallelamente al raduno del Vespa Club, hanno animato la tarda mattinata di domenica.

Commosso e sincero il discorso che il presidente della Contrada Ghetto, Giovanni Superchi, ha rivolto in conclusione dell’evento al direttivo, alle cuoche e allo staff, ringraziando tutti per l’impegno profuso in questi giorni faticosi, ma bellissimi. Patron Superchi ha poi ringraziato "il Comune, la Protezione Civile, l'Università Agraria la Croce Rossa e tutti i contradaioli del Ghetto che hanno collaborato in ogni modo. Insieme siamo una grande squadra e abbiamo ottenuto un grandissimo risultato superiore alle aspettative".

Il presidente della Contrada Ghetto, Giovanni Superchi, commenta positivamente tutte le serate e con soddisfazione festeggia il sold Out. "Sono state tre giornate e serate fantastiche - conclude patron Superchi - tutto è andato benissimo e ciò si deve al grande lavoro di squadra. Ringrazio il direttivo e tutti i ghettaroli. Ognuno ha messo in comune con la Contrada il suo tempo, il suo lavoro. Piccoli e grandi ognuno ha dato il massimo. Non posso che ringraziare le nostre cuoche perché ogni sera abbiamo ricevuto un pieno di complimenti e molti hanno richiesto il bis. Grazie agli addetti alle griglie, a chi ha servito ai tavoli, a chi è stato al bar, alla distribuzione delle ciambelle, insomma a proprio a tutti. Grazie a Max Petronilli che con Insieme in Musica da tre anni anima la piazza con un fantastico concorso che sta sempre più crescendo sotto tutti i punti di vista, con lui ringrazio i giuduci e i giornalisti che ci hanno seguito e supportato. Grazie ai Kosacustika e al Trio d'Autore che hanno travolto e coinvolto tutti regalando allegria e divertimento. Grazie all'associazione Trekkiamo che ha dato vita a interessanti e partecipati trekking alla scoperta del territorio".

